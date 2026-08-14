WORM 今日价格

WORM (WORM) 今日实时价格为 $ 0.04259784，过去 24 小时内变化了 0.93%。当前 WORM 兑 USD 的汇率为 $ 0.04259784 每 WORM。

WORM 目前市值在 $ 164,881 排名第 #-，流通供应量为 3.87M WORM。过去 24 小时内，WORM 的交易价格在 $ 0.0425625（低点）和 $ 0.04330838（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.260441，而历史最低价为 $ 0.0425625。

短期表现方面，WORM 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -6.70%。过去一天，总交易量达到 $ 345.73。

WORM（WORM）市场信息

市值 $ 164.88K$ 164.88K $ 164.88K 成交量（24H） $ 345.73$ 345.73 $ 345.73 完全稀释市值 $ 298.89K$ 298.89K $ 298.89K 流通量 3.87M 3.87M 3.87M 总供应量 6,506,530.085721093 6,506,530.085721093 6,506,530.085721093

WORM 的当前市值为 $ 164.88K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 345.73。WORM 的流通量为 3.87M，总供应量是 6506530.085721093，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 298.89K。