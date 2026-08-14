URU 今日价格

URU (URU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 37.68%。当前 URU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 URU。

URU 目前市值在 $ 192,862 排名第 #-，流通供应量为 610.00M URU。过去 24 小时内，URU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00106313，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，URU 在过去一小时内波动了 +0.64%，过去7 天内波动了 -37.06%。过去一天，总交易量达到 $ 9.47K。

URU（URU）市场信息

市值 $ 192.86K$ 192.86K $ 192.86K 成交量（24H） $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K 完全稀释市值 $ 316.17K$ 316.17K $ 316.17K 流通量 610.00M 610.00M 610.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

URU 的当前市值为 $ 192.86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.47K。URU 的流通量为 610.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 316.17K。