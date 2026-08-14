Universal Basic Compute 今日价格

Universal Basic Compute (UBC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 UBC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UBC。

Universal Basic Compute 目前市值在 $ 40,316 排名第 #-，流通供应量为 994.96M UBC。过去 24 小时内，UBC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.096666，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UBC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Universal Basic Compute（UBC）市场信息

市值 $ 40.32K$ 40.32K $ 40.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 40.32K$ 40.32K $ 40.32K 流通量 994.96M 994.96M 994.96M 总供应量 999,791,159.608702 999,791,159.608702 999,791,159.608702

Universal Basic Compute 的当前市值为 $ 40.32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UBC 的流通量为 994.96M，总供应量是 999791159.608702，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.32K。