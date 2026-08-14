UnityWallet Token 今日价格

UnityWallet Token (UNT) 今日实时价格为 $ 0.058053，过去 24 小时内变化了 0.83%。当前 UNT 兑 USD 的汇率为 $ 0.058053 每 UNT。

UnityWallet Token 目前市值在 $ 38,150,633 排名第 #-，流通供应量为 657.21M UNT。过去 24 小时内，UNT 的交易价格在 $ 0.05781（低点）和 $ 0.059346（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.112474，而历史最低价为 $ 0.04934818。

短期表现方面，UNT 在过去一小时内波动了 -0.48%，过去7 天内波动了 -0.99%。过去一天，总交易量达到 $ 4.24K。

UnityWallet Token（UNT）市场信息

市值 $ 38.15M$ 38.15M $ 38.15M 成交量（24H） $ 4.24K$ 4.24K $ 4.24K 完全稀释市值 $ 58.05M$ 58.05M $ 58.05M 流通量 657.21M 657.21M 657.21M 总供应量 999,999,999.718372 999,999,999.718372 999,999,999.718372

UnityWallet Token 的当前市值为 $ 38.15M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.24K。UNT 的流通量为 657.21M，总供应量是 999999999.718372，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.05M。