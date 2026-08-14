The Hawk 今日价格

The Hawk (UNBROKEN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16.96%。当前 UNBROKEN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UNBROKEN。

The Hawk 目前市值在 $ 13,059.26 排名第 #-，流通供应量为 957.87M UNBROKEN。过去 24 小时内，UNBROKEN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UNBROKEN 在过去一小时内波动了 -6.99%，过去7 天内波动了 -32.95%。过去一天，总交易量达到 --。

The Hawk（UNBROKEN）市场信息

市值 $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K 流通量 957.87M 957.87M 957.87M 总供应量 957,865,903.388758 957,865,903.388758 957,865,903.388758

The Hawk 的当前市值为 $ 13.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UNBROKEN 的流通量为 957.87M，总供应量是 957865903.388758，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.06K。