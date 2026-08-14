SolFlow 今日价格

SolFlow (SFLOW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SFLOW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SFLOW。

SolFlow 目前市值在 $ 10,380.01 排名第 #-，流通供应量为 984.33M SFLOW。过去 24 小时内，SFLOW 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SFLOW 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.88%。过去一天，总交易量达到 --。

SolFlow（SFLOW）市场信息

市值 $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K 流通量 984.33M 984.33M 984.33M 总供应量 984,328,956.726552 984,328,956.726552 984,328,956.726552

SolFlow 的当前市值为 $ 10.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SFLOW 的流通量为 984.33M，总供应量是 984328956.726552，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.38K。