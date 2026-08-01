GPU 今日价格

GPU (GPUBSC) 今日实时价格为 $ 0.000845，过去 24 小时内变化了 4.62%。当前 GPUBSC 兑 USD 的汇率为 $ 0.000845 每 GPUBSC。

GPU 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- GPUBSC。过去 24 小时内，GPUBSC 的交易价格在 $ 0.000784（低点）和 $ 0.001251（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，GPUBSC 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 -70.04%。过去一天，总交易量达到 $ 59.73K。

GPU（GPUBSC）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 59.73K$ 59.73K $ 59.73K 完全稀释市值 $ 845.00K$ 845.00K $ 845.00K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

GPU 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.73K。GPUBSC 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 845.00K。