Sinverse 今日价格

Sinverse (SIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2,17%。当前 SIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SIN。

Sinverse 目前市值在 $ 62.176 排名第 #-，流通供应量为 930,95M SIN。过去 24 小时内，SIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,710213，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SIN 在过去一小时内波动了 +1,01%，过去7 天内波动了 -44,46%。过去一天，总交易量达到 --。

Sinverse（SIN）市场信息

市值 $ 62,18K$ 62,18K $ 62,18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 66,79K$ 66,79K $ 66,79K 流通量 930,95M 930,95M 930,95M 总供应量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Sinverse 的当前市值为 $ 62,18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SIN 的流通量为 930,95M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 66,79K。