Silverback 今日价格

Silverback (BACK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BACK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BACK。

Silverback 目前市值在 $ 10,179.9 排名第 #-，流通供应量为 498.86M BACK。过去 24 小时内，BACK 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BACK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.32%。过去一天，总交易量达到 --。

Silverback（BACK）市场信息

市值 $ 10.18K$ 10.18K $ 10.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K 流通量 498.86M 498.86M 498.86M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Silverback 的当前市值为 $ 10.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BACK 的流通量为 498.86M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.41K。