Semantic Layer 今日价格

Semantic Layer (42) 今日实时价格为 $ 0.0022438，过去 24 小时内变化了 4.26%。当前 42 兑 USD 的汇率为 $ 0.0022438 每 42。

Semantic Layer 目前市值在 $ 332,458 排名第 #-，流通供应量为 148.17M 42。过去 24 小时内，42 的交易价格在 $ 0.0021608（低点）和 $ 0.00240074（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.246045，而历史最低价为 $ 0.00113916。

短期表现方面，42 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -4.73%。过去一天，总交易量达到 $ 995.27。

Semantic Layer（42）市场信息

市值 $ 332.46K$ 332.46K $ 332.46K 成交量（24H） $ 995.27$ 995.27 $ 995.27 完全稀释市值 $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M 流通量 148.17M 148.17M 148.17M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Semantic Layer 的当前市值为 $ 332.46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 995.27。42 的流通量为 148.17M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.24M。