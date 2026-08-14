Secure Legion 今日价格

Secure Legion (SECURE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.79%。当前 SECURE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SECURE。

Secure Legion 目前市值在 $ 56,488 排名第 #-，流通供应量为 1.32B SECURE。过去 24 小时内，SECURE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00128948，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SECURE 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -6.28%。过去一天，总交易量达到 --。

Secure Legion（SECURE）市场信息

市值 $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K 流通量 1.32B 1.32B 1.32B 总供应量 1,315,333,859.678892 1,315,333,859.678892 1,315,333,859.678892

Secure Legion 的当前市值为 $ 56.49K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SECURE 的流通量为 1.32B，总供应量是 1315333859.678892，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56.49K。