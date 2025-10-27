Sacabam（SCB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.92% 涨跌幅（1D） +6.86% 漲跌幅（7D） +4.69% 漲跌幅（7D） +4.69%

Sacabam（SCB）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SCB 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SCB 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SCB 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.92%，过去 24 小时内变动为 +6.86%，过去 7 天内累计变动为 +4.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sacabam（SCB）市场信息

市值 $ 105.86K$ 105.86K $ 105.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 124.54K$ 124.54K $ 124.54K 流通量 39.95T 39.95T 39.95T 总供应量 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0

Sacabam 的当前市值为 $ 105.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SCB 的流通量为 39.95T，总供应量是 47000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 124.54K。