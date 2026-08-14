ROBA 今日价格

ROBA (ROBA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13.99%。当前 ROBA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROBA。

ROBA 目前市值在 $ 421,170 排名第 #-，流通供应量为 1.00B ROBA。过去 24 小时内，ROBA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01003687，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROBA 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -19.37%。过去一天，总交易量达到 $ 6.68K。

ROBA（ROBA）市场信息

市值 $ 421.17K$ 421.17K $ 421.17K 成交量（24H） $ 6.68K$ 6.68K $ 6.68K 完全稀释市值 $ 421.17K$ 421.17K $ 421.17K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ROBA 的当前市值为 $ 421.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.68K。ROBA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 421.17K。