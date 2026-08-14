REST 今日价格

REST (REST) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.12%。当前 REST 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 REST。

REST 目前市值在 $ 270,340 排名第 #-，流通供应量为 499.89M REST。过去 24 小时内，REST 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00138304，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，REST 在过去一小时内波动了 +0.53%，过去7 天内波动了 +43.54%。过去一天，总交易量达到 $ 5.66K。

REST（REST）市场信息

市值 $ 270.34K$ 270.34K $ 270.34K 成交量（24H） $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K 完全稀释市值 $ 270.34K$ 270.34K $ 270.34K 流通量 499.89M 499.89M 499.89M 总供应量 499,886,212.866924 499,886,212.866924 499,886,212.866924

REST 的当前市值为 $ 270.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.66K。REST 的流通量为 499.89M，总供应量是 499886212.866924，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 270.34K。