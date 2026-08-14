Reploy 今日价格

Reploy (RAI) 今日实时价格为 $ 0.00980655，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 RAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00980655 每 RAI。

Reploy 目前市值在 $ 98,065 排名第 #-，流通供应量为 10.00M RAI。过去 24 小时内，RAI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 13.63，而历史最低价为 $ 0.00480688。

短期表现方面，RAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 6.99。

Reploy（RAI）市场信息

市值 $ 98.07K$ 98.07K $ 98.07K 成交量（24H） $ 6.99$ 6.99 $ 6.99 完全稀释市值 $ 98.07K$ 98.07K $ 98.07K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Reploy 的当前市值为 $ 98.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.99。RAI 的流通量为 10.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98.07K。