Cattoverse 今日价格

Cattoverse (CS) 今日实时价格为 $ 0.000024，过去 24 小时内变化了 35.13%。当前 CS 兑 USD 的汇率为 $ 0.000024 每 CS。

Cattoverse 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- CS。过去 24 小时内，CS 的交易价格在 $ 0.000024（低点）和 $ 0.000055（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，CS 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -69.63%。过去一天，总交易量达到 $ 16.36K。

Cattoverse（CS）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K 完全稀释市值 $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所属公链 BSC

Cattoverse 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 16.36K。CS 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.40K。