rekill 今日价格

rekill (REKILL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.82%。当前 REKILL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 REKILL。

rekill 目前市值在 $ 24,471 排名第 #-，流通供应量为 999.59M REKILL。过去 24 小时内，REKILL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，REKILL 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 +8.04%。过去一天，总交易量达到 --。

rekill（REKILL）市场信息

市值 $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K 流通量 999.59M 999.59M 999.59M 总供应量 999,590,226.4420639 999,590,226.4420639 999,590,226.4420639

rekill 的当前市值为 $ 24.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。REKILL 的流通量为 999.59M，总供应量是 999590226.4420639，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.47K。