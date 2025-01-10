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PXDC 价格 (PXDC)

USD

PXDC (PXDC) 实时价格图表

$0.988748
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-0.80%(1D)

今天 PXDC (PXDC) 的价格

今天 PXDC (PXDC) 的实时价格为 0.988748 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PXDC 兑换 USD 的价格为实时更新。
PXDC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.97K USD
- PXDC 当天价格变化为 -0.83%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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PXDC (PXDC) 价格表现 USD

今天内，PXDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0082766412655837
在过去30天内，PXDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0154229856
在过去60天内，PXDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0042715891
在过去90天内，PXDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016842118346023

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0082766412655837-0.83%
30天$ -0.0154229856-1.55%
60天$ -0.0042715891-0.43%
90天$ -0.0016842118346023-0.17%

PXDC (PXDC) 价格分析

PXDC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.968822
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$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

+0.80%

-0.83%

-0.18%

PXDC (PXDC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 16.97K
$ 16.97K$ 16.97K

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什么是PXDC (PXDC)

Immutable over collaterlised and fully redeemable stable coin

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PXDC (PXDC) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 PXDC (PXDC) 的其他问题

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PXDC 兑换为当地货币

1 PXDC 兑换 AUD
A$1.60177176
1 PXDC 兑换 GBP
0.80088588
1 PXDC 兑换 EUR
0.95908556
1 PXDC 兑换 USD
$0.988748
1 PXDC 兑换 MYR
RM4.43947852
1 PXDC 兑换 TRY
35.01156668
1 PXDC 兑换 JPY
¥155.74758496
1 PXDC 兑换 RUB
101.08959552
1 PXDC 兑换 INR
85.14109028
1 PXDC 兑换 IDR
Rp15,947.54615444
1 PXDC 兑换 PHP
57.95052028
1 PXDC 兑换 EGP
￡E.49.99109888
1 PXDC 兑换 BRL
R$6.04125028
1 PXDC 兑换 CAD
C$1.42379712
1 PXDC 兑换 BDT
120.60748104
1 PXDC 兑换 NGN
1,532.93512424
1 PXDC 兑换 UAH
41.80426544
1 PXDC 兑换 VES
Bs52.403644
1 PXDC 兑换 PKR
Rs275.33665556
1 PXDC 兑换 KZT
521.7623196
1 PXDC 兑换 THB
฿34.27989316
1 PXDC 兑换 TWD
NT$32.6781214
1 PXDC 兑换 CHF
Fr0.89976068
1 PXDC 兑换 HKD
HK$7.69245944
1 PXDC 兑换 MAD
.د.م9.92702992