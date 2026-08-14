PredicTools (PREDIC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.29%。当前 PREDIC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PREDIC。

PredicTools 目前市值在 $ 10,962.69 排名第 #-，流通供应量为 999.59M PREDIC。过去 24 小时内，PREDIC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00591955，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PREDIC 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -0.34%。过去一天，总交易量达到 --。

PredicTools（PREDIC）市场信息

市值 $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K 流通量 999.59M 999.59M 999.59M 总供应量 999,585,934.485365 999,585,934.485365 999,585,934.485365

PredicTools 的当前市值为 $ 10.96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PREDIC 的流通量为 999.59M，总供应量是 999585934.485365，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.96K。