POSITIONS 今日价格

POSITIONS (POSITIONS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.24%。当前 POSITIONS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 POSITIONS。

POSITIONS 目前市值在 $ 62,989 排名第 #-，流通供应量为 999.81M POSITIONS。过去 24 小时内，POSITIONS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，POSITIONS 在过去一小时内波动了 -3.19%，过去7 天内波动了 +16.65%。过去一天，总交易量达到 --。

POSITIONS（POSITIONS）市场信息

市值 $ 62.99K$ 62.99K $ 62.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 62.99K$ 62.99K $ 62.99K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 总供应量 999,807,871.379879 999,807,871.379879 999,807,871.379879

POSITIONS 的当前市值为 $ 62.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POSITIONS 的流通量为 999.81M，总供应量是 999807871.379879，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.99K。