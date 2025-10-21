Graphite（GP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.4181 24H最高价 $ 0.699 历史最高 $ 6.974056528051682 最低价 $ 0.027421874976476645 涨跌幅（1H） +4.28% 涨跌幅（1D） +1.46% 漲跌幅（7D） +22.25%

Graphite（GP）当前实时价格为 $ 0.5454。过去 24 小时内，GP 的交易价格在 $ 0.4181 至 $ 0.699 之间波动，市场活跃度显著。GP 的历史最高价为 $ 6.974056528051682，历史最低价为 $ 0.027421874976476645。

从短期表现来看，GP 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.28%，过去 24 小时内变动为 +1.46%，过去 7 天内累计变动为 +22.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Graphite（GP）市场信息

排名 No.976 市值 $ 18.34M 成交量（24H） $ 53.03K 完全稀释市值 $ 32.36M 流通量 33.62M 总供应量 59,335,027.39073388 所属公链 SOL

Graphite 的当前市值为 $ 18.34M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.03K。GP 的流通量为 33.62M，总供应量是 59335027.39073388，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.36M。