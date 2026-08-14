Polywog 今日价格

Polywog (POLYWOG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.48%。当前 POLYWOG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 POLYWOG。

Polywog 目前市值在 $ 23,542 排名第 #-，流通供应量为 999.98M POLYWOG。过去 24 小时内，POLYWOG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，POLYWOG 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 +5.55%。过去一天，总交易量达到 --。

Polywog（POLYWOG）市场信息

市值 $ 23.54K$ 23.54K $ 23.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.54K$ 23.54K $ 23.54K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,983,866.749642 999,983,866.749642 999,983,866.749642

Polywog 的当前市值为 $ 23.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POLYWOG 的流通量为 999.98M，总供应量是 999983866.749642，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.54K。