什么是Pear Protocol？

Pear Protocol是配对交易的平台。它允许用户一键在链上以杠杆方式进行多空“配对交易”。例如，如果你认为Solana的表现将优于Cardano，你可以在Pear上做多SOL/ADA配对，轻松绘制图表，便捷地查看和管理风险，然后与你的社区分享你的持仓。所有持仓仅需使用稳定币（USDC）作为抵押，部分配对最高可提供60倍杠杆。

Pear Protocol 的当前市场价格是多少？

Pear Protocol 的价值为 ¥0.0997386403439376567000，在过去 24 小时内变动了 1.42%。这反映了全球加密货币市场最新的供需状况。

PEAR 有多少个独立持有者？

链上持有者有 -- 个，这表明 PEAR 的分布情况和社区接受度。持有者数量的增加通常被视为网络参与度增强或长期兴趣增加的信号。

Pear Protocol 在其原生区块链上的活跃度如何？

作为 -- 上的代币，其活跃度受钱包交互、网络费用、质押行为和智能合约使用情况的影响。活跃度的提高可能与更高的交易量或新兴生态系统的发展相关。

PEAR 的总流通供应量是多少？

流通供应量为 484227119.241549，这直接影响代币的稀缺性和估值。供应变化可能由发行、销毁或解锁计划引起。

Pear Protocol 的 24 小时交易量是多少？

Pear Protocol 在过去一天产生了 ¥-- 的交易量，这表明该资产的交易活跃度和流动性深度。

PEAR 相对于 Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem 竞争对手的表现如何？

与 Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem 板块的其他资产相比，PEAR 的发展势头受到市场情绪、投资者接受度和与 -- 相关的链上指标的影响。