Block Street 今日价格

Block Street (BSB) 今日实时价格为 $ 0.1235，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 BSB 兑 USD 的汇率为 $ 0.1235 每 BSB。

Block Street 目前市值在 $ 27.50M 排名第 #342，流通供应量为 222.65M BSB。过去 24 小时内，BSB 的交易价格在 $ 0.122（低点）和 $ 0.12982（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.160007439562997，而历史最低价为 $ 0.08029427648281448。

短期表现方面，BSB 在过去一小时内波动了 -0.28%，过去7 天内波动了 -17.25%。过去一天，总交易量达到 $ 535.31K。

Block Street（BSB）市场信息

排名 No.342 市值 $ 27.50M$ 27.50M $ 27.50M 成交量（24H） $ 535.31K$ 535.31K $ 535.31K 完全稀释市值 $ 123.50M$ 123.50M $ 123.50M 流通量 222.65M 222.65M 222.65M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 22.26% 所属公链 BSC

Block Street 的当前市值为 $ 27.50M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 535.31K。BSB 的流通量为 222.65M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 123.50M。