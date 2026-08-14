Nookplot 今日价格

Nookplot (NOOK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 NOOK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NOOK。

Nookplot 目前市值在 $ 371,817 排名第 #-，流通供应量为 93.55B NOOK。过去 24 小时内，NOOK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NOOK 在过去一小时内波动了 -0.28%，过去7 天内波动了 +3.40%。过去一天，总交易量达到 --。

Nookplot（NOOK）市场信息

市值 $ 371.82K$ 371.82K $ 371.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 374.08K$ 374.08K $ 374.08K 流通量 93.55B 93.55B 93.55B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nookplot 的当前市值为 $ 371.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOOK 的流通量为 93.55B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 374.08K。