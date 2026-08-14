NICE 今日价格

NICE (NICE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.77%。当前 NICE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NICE。

NICE 目前市值在 $ 29,784 排名第 #-，流通供应量为 999.05M NICE。过去 24 小时内，NICE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NICE 在过去一小时内波动了 +0.81%，过去7 天内波动了 -5.77%。过去一天，总交易量达到 --。

NICE（NICE）市场信息

市值 $ 29.78K$ 29.78K $ 29.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 29.78K$ 29.78K $ 29.78K 流通量 999.05M 999.05M 999.05M 总供应量 999,048,678.310974 999,048,678.310974 999,048,678.310974

NICE 的当前市值为 $ 29.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NICE 的流通量为 999.05M，总供应量是 999048678.310974，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.78K。