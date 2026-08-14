MOONBASE 今日价格

MOONBASE (MOONBASE) 今日实时价格为 $ 1.2，过去 24 小时内变化了 3.25%。当前 MOONBASE 兑 USD 的汇率为 $ 1.2 每 MOONBASE。

MOONBASE 目前市值在 $ 64,395 排名第 #-，流通供应量为 53.47K MOONBASE。过去 24 小时内，MOONBASE 的交易价格在 $ 1.2（低点）和 $ 1.25（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 12.19，而历史最低价为 $ 0.559647。

短期表现方面，MOONBASE 在过去一小时内波动了 -0.42%，过去7 天内波动了 -3.79%。过去一天，总交易量达到 $ 99.09。

MOONBASE（MOONBASE）市场信息

市值 $ 64.40K$ 64.40K $ 64.40K 成交量（24H） $ 99.09$ 99.09 $ 99.09 完全稀释市值 $ 83.61K$ 83.61K $ 83.61K 流通量 53.47K 53.47K 53.47K 总供应量 60,895.867884558786 60,895.867884558786 60,895.867884558786

MOONBASE 的当前市值为 $ 64.40K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 99.09。MOONBASE 的流通量为 53.47K，总供应量是 60895.867884558786，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.61K。