Mode 今日价格

Mode (MODE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.20%。当前 MODE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MODE。

Mode 目前市值在 $ 315,850 排名第 #-，流通供应量为 7.73B MODE。过去 24 小时内，MODE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.147725，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MODE 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 -4.73%。过去一天，总交易量达到 --。

Mode（MODE）市场信息

市值 $ 315.85K$ 315.85K $ 315.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 408.43K$ 408.43K $ 408.43K 流通量 7.73B 7.73B 7.73B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Mode 的当前市值为 $ 315.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MODE 的流通量为 7.73B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 408.43K。