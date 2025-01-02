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Moby 价格 (MOBY)

USD

Moby (MOBY) 实时价格图表

$0.04735216
$0.04735216$0.04735216
-5.70%(1D)

今天 Moby (MOBY) 的价格

今天 Moby (MOBY) 的实时价格为 0.04735216 USD。目前其市值为 $ 1.95M USD。MOBY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Moby 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 65.37K USD
- Moby 当天价格变化为 -5.72%
- 其循环供应量为 41.20M USD

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Moby (MOBY) 价格表现 USD

今天内，Moby 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00287818599046127
在过去30天内，Moby 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0039952343
在过去60天内，Moby 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0227922566
在过去90天内，Moby 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.020388434070206476

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00287818599046127-5.72%
30天$ -0.0039952343-8.43%
60天$ +0.0227922566+48.13%
90天$ +0.020388434070206476+75.61%

Moby (MOBY) 价格分析

Moby 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04512536
$ 0.04512536$ 0.04512536

$ 0.051463
$ 0.051463$ 0.051463

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

+1.20%

-5.72%

+4.43%

Moby (MOBY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

$ 65.37K
$ 65.37K$ 65.37K

41.20M
41.20M 41.20M

什么是Moby (MOBY)

Moby is a platform revolutionizing ICOs with a community-driven approach, ensuring majority token ownership by the community, supported by thorough due diligence processes.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Moby (MOBY) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Moby (MOBY) 的其他问题

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MOBY 兑换为当地货币

1 MOBY 兑换 AUD
A$0.075763456
1 MOBY 兑换 GBP
0.037881728
1 MOBY 兑换 EUR
0.0454580736
1 MOBY 兑换 USD
$0.04735216
1 MOBY 兑换 MYR
RM0.2116641552
1 MOBY 兑换 TRY
1.6720047696
1 MOBY 兑换 JPY
¥7.4404449008
1 MOBY 兑换 RUB
5.27976584
1 MOBY 兑换 INR
4.0599741984
1 MOBY 兑换 IDR
Rp763.7444092048
1 MOBY 兑换 PHP
2.7431106288
1 MOBY 兑换 EGP
￡E.2.40312212
1 MOBY 兑换 BRL
R$0.2926363488
1 MOBY 兑换 CAD
C$0.0681871104
1 MOBY 兑换 BDT
5.65858312
1 MOBY 兑换 NGN
73.3001966368
1 MOBY 兑换 UAH
1.9916318496
1 MOBY 兑换 VES
Bs2.41496016
1 MOBY 兑换 PKR
Rs13.189944168
1 MOBY 兑换 KZT
24.8565693488
1 MOBY 兑换 THB
฿1.6227585232
1 MOBY 兑换 TWD
NT$1.5574125424
1 MOBY 兑换 CHF
Fr0.042616944
1 MOBY 兑换 HKD
HK$0.3679262832
1 MOBY 兑换 MAD
.د.م0.478256816