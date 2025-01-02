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Mind 价格 (MND)

USD

Mind (MND) 实时价格图表

$0.0143287
$0.0143287$0.0143287
-8.90%(1D)

今天 Mind (MND) 的价格

今天 Mind (MND) 的实时价格为 0.0143287 USD。目前其市值为 $ 1.38M USD。MND 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mind 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 68.73K USD
- Mind 当天价格变化为 -8.97%
- 其循环供应量为 97.00M USD

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Mind (MND) 价格表现 USD

今天内，Mind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00141219654685733
在过去30天内，Mind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0052531736
在过去60天内，Mind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013036552
在过去90天内，Mind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.018433735068148445

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00141219654685733-8.97%
30天$ -0.0052531736-36.66%
60天$ -0.0013036552-9.09%
90天$ -0.018433735068148445-56.26%

Mind (MND) 价格分析

Mind 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01414714
$ 0.01414714$ 0.01414714

$ 0.01657156
$ 0.01657156$ 0.01657156

$ 0.314891
$ 0.314891$ 0.314891

-2.53%

-8.97%

-21.19%

Mind (MND) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 68.73K
$ 68.73K$ 68.73K

97.00M
97.00M 97.00M

什么是Mind (MND)

Mind is an agnostic graph-based meta-programming language designed for both AI & humans, enabling easy program creation & modification through natural language.

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Mind (MND) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Mind (MND) 的其他问题

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MND 兑换为当地货币

1 MND 兑换 AUD
A$0.02292592
1 MND 兑换 GBP
0.01146296
1 MND 兑换 EUR
0.013755552
1 MND 兑换 USD
$0.0143287
1 MND 兑换 MYR
RM0.064049289
1 MND 兑换 TRY
0.505946397
1 MND 兑换 JPY
¥2.251468631
1 MND 兑换 RUB
1.59765005
1 MND 兑换 INR
1.228542738
1 MND 兑换 IDR
Rp231.108032161
1 MND 兑换 PHP
0.830061591
1 MND 兑换 EGP
￡E.0.727324812
1 MND 兑换 BRL
R$0.088408079
1 MND 兑换 CAD
C$0.020633328
1 MND 兑换 BDT
1.71227965
1 MND 兑换 NGN
22.180541026
1 MND 兑换 UAH
0.602665122
1 MND 兑换 VES
Bs0.7307637
1 MND 兑换 PKR
Rs3.991259385
1 MND 兑换 KZT
7.521564491
1 MND 兑换 THB
฿0.491044549
1 MND 兑换 TWD
NT$0.471127656
1 MND 兑换 CHF
Fr0.01289583
1 MND 兑换 HKD
HK$0.111333999
1 MND 兑换 MAD
.د.م0.14471987