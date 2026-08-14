MattleFun 今日价格

MattleFun (MATTLE) 今日实时价格为 $ 0.0043924，过去 24 小时内变化了 1.21%。当前 MATTLE 兑 USD 的汇率为 $ 0.0043924 每 MATTLE。

MattleFun 目前市值在 $ 194,806 排名第 #-，流通供应量为 17.50M MATTLE。过去 24 小时内，MATTLE 的交易价格在 $ 0.00437494（低点）和 $ 0.00449953（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.100965，而历史最低价为 $ 0.00407366。

短期表现方面，MATTLE 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 +4.11%。过去一天，总交易量达到 $ 750.91。

MattleFun（MATTLE）市场信息

市值 $ 194.81K$ 194.81K $ 194.81K 成交量（24H） $ 750.91$ 750.91 $ 750.91 完全稀释市值 $ 194.81K$ 194.81K $ 194.81K 流通量 17.50M 17.50M 17.50M 总供应量 44,354,174.008415 44,354,174.008415 44,354,174.008415

MattleFun 的当前市值为 $ 194.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 750.91。MATTLE 的流通量为 17.50M，总供应量是 44354174.008415，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 194.81K。