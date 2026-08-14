magics 今日价格

magics (MAGICS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MAGICS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MAGICS。

magics 目前市值在 $ 19,483.37 排名第 #-，流通供应量为 100.00B MAGICS。过去 24 小时内，MAGICS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MAGICS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.59%。过去一天，总交易量达到 --。

magics（MAGICS）市场信息

市值 $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

magics 的当前市值为 $ 19.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAGICS 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.48K。