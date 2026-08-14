MADLAD 今日价格

MADLAD (MAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.46%。当前 MAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MAD。

MADLAD 目前市值在 $ 17,131.69 排名第 #-，流通供应量为 969.60M MAD。过去 24 小时内，MAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00681595，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MAD 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -6.91%。过去一天，总交易量达到 --。

MADLAD（MAD）市场信息

市值 $ 17.13K$ 17.13K $ 17.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.13K$ 17.13K $ 17.13K 流通量 969.60M 969.60M 969.60M 总供应量 969,603,726.0 969,603,726.0 969,603,726.0

MADLAD 的当前市值为 $ 17.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAD 的流通量为 969.60M，总供应量是 969603726.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.13K。