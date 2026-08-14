Luminous 今日价格

Luminous (LUM) 今日实时价格为 $ 0.189739，过去 24 小时内变化了 13.57%。当前 LUM 兑 USD 的汇率为 $ 0.189739 每 LUM。

Luminous 目前市值在 $ 189,739 排名第 #-，流通供应量为 1.00M LUM。过去 24 小时内，LUM 的交易价格在 $ 0.165485（低点）和 $ 0.219585（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 80.38，而历史最低价为 $ 0.165485。

短期表现方面，LUM 在过去一小时内波动了 -0.47%，过去7 天内波动了 -18.70%。过去一天，总交易量达到 $ 6.27K。

Luminous（LUM）市场信息

市值 $ 189.74K$ 189.74K $ 189.74K 成交量（24H） $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K 完全稀释市值 $ 189.74K$ 189.74K $ 189.74K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Luminous 的当前市值为 $ 189.74K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.27K。LUM 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 189.74K。