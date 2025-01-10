今天 Keanu (KNU) 的价格

今天 Keanu (KNU) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 24.73K USD。KNU 兑换 USD 的价格为实时更新。

Keanu 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 96.94 USD

- Keanu 当天价格变化为 +0.30%

- 其循环供应量为 992.82M USD

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