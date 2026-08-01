AixPlay 今日价格

AixPlay (AIXPLAY) 今日实时价格为 $ 0.0001027，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 AIXPLAY 兑 USD 的汇率为 $ 0.0001027 每 AIXPLAY。

AixPlay 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- AIXPLAY。过去 24 小时内，AIXPLAY 的交易价格在 $ 0.0001011（低点）和 $ 0.0001062（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，AIXPLAY 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -3.21%。过去一天，总交易量达到 $ 38.54K。

AixPlay（AIXPLAY）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 38.54K$ 38.54K $ 38.54K 完全稀释市值 $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M 流通量 ---- -- 总供应量 18,827,566,155 18,827,566,155 18,827,566,155 所属公链 SOL

AixPlay 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 38.54K。AIXPLAY 的流通量为 --，总供应量是 18827566155，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.93M。