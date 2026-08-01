Backpack 今日价格

Backpack (BP) 今日实时价格为 $ 0.3792，过去 24 小时内变化了 2.41%。当前 BP 兑 USD 的汇率为 $ 0.3792 每 BP。

Backpack 目前市值在 $ 94.80M 排名第 #250，流通供应量为 250.00M BP。过去 24 小时内，BP 的交易价格在 $ 0.3766（低点）和 $ 0.3949（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.4921079582546304，而历史最低价为 $ 0.1181783921983951。

短期表现方面，BP 在过去一小时内波动了 -1.59%，过去7 天内波动了 -12.87%。过去一天，总交易量达到 $ 74.23K。

Backpack（BP）市场信息

排名 No.250 市值 $ 94.80M$ 94.80M $ 94.80M 成交量（24H） $ 74.23K$ 74.23K $ 74.23K 完全稀释市值 $ 379.20M$ 379.20M $ 379.20M 流通量 250.00M 250.00M 250.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 流通率 24.99% 所属公链 SOL

Backpack 的当前市值为 $ 94.80M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 74.23K。BP 的流通量为 250.00M，总供应量是 999999846.98151595，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 379.20M。