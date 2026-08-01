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Backpack 当前实时价格为 0.3792 USD。BP 市值为 94,799,941.97539084824 USD。追踪Malaysia的 BP 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Backpack 当前实时价格为 0.3792 USD。BP 市值为 94,799,941.97539084824 USD。追踪Malaysia的 BP 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Backpack实时价格 (BP)

1 BP 兑换为 USD 的实时价格：

$0.3797
$0.3797$0.3797
-2.41%1D
USD
Backpack (BP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:38:15 (UTC+8)

Backpack 今日价格

Backpack (BP) 今日实时价格为 $ 0.3792，过去 24 小时内变化了 2.41%。当前 BP 兑 USD 的汇率为 $ 0.3792 每 BP。

Backpack 目前市值在 $ 94.80M 排名第 #250，流通供应量为 250.00M BP。过去 24 小时内，BP 的交易价格在 $ 0.3766（低点）和 $ 0.3949（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.4921079582546304，而历史最低价为 $ 0.1181783921983951

短期表现方面，BP 在过去一小时内波动了 -1.59%，过去7 天内波动了 -12.87%。过去一天，总交易量达到 $ 74.23K

Backpack（BP）市场信息

No.250

$ 94.80M
$ 94.80M$ 94.80M

$ 74.23K
$ 74.23K$ 74.23K

$ 379.20M
$ 379.20M$ 379.20M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,846.98151595
999,999,846.98151595 999,999,846.98151595

24.99%

SOL

Backpack 的当前市值为 $ 94.80M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 74.23K。BP 的流通量为 250.00M，总供应量是 999999846.98151595，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 379.20M

Backpack 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.3766
$ 0.3766$ 0.3766
24H最低价
$ 0.3949
$ 0.3949$ 0.3949
24H最高价

$ 0.3766
$ 0.3766$ 0.3766

$ 0.3949
$ 0.3949$ 0.3949

$ 0.4921079582546304
$ 0.4921079582546304$ 0.4921079582546304

$ 0.1181783921983951
$ 0.1181783921983951$ 0.1181783921983951

-1.59%

-2.41%

-12.87%

-12.87%

Backpack（BP）价格历史 USD

跟踪 Backpack 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.009377-2.41%
30天$ -0.1555-29.09%
60天$ -0.0973-20.42%
90天$ +0.2351+163.15%
Backpack 今日价格变化

今天，BP 记录了 $ -0.009377 (-2.41%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Backpack 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.1555 (-29.09%)，显示了该代币在短期内的表现。

Backpack 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BP 的变化为 $ -0.0973 (-20.42%)，从而更广泛地了解其表现。

Backpack 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.2351 (+163.15%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Backpack（BP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Backpack 价格历史页面

Backpack 分析

本分析利用人工智能模型评估 Backpack 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Backpack 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 BP 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 65% | 看跌 35%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点R1 ＜ 现价 ≤ R2位于 R1‑R2 间高于中枢，但未进极端高价区。
BOLL (20,2)价格 > 上轨触及或突破上轨进入“贵”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。
EMA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。

BP_USDT在4h周期内运行于0.3824价位。价格突破R1枢纽点0.3815，处于中枢0.3682上方区间。多头结构占据主导，短期均线组呈现买入信号排列。EMA与MA指标同向确认上行趋势，价格位于关键阻力位之上。 MACD形成金叉形态，动能柱状图显示买盘力量集中释放。RSI指标处于中性区域，未出现超买或超卖极端值。KDJ与StochRSI指标同步向上发散，快慢线保持同向运动。布林带开口维持稳定，波动率未发生显著扩张或收缩，市场交投情绪平稳。 上方近端参考价位为R2枢纽点0.3963，距离现价约3.6%。下方第一支撑位于R1枢纽点0.3815，距离现价不足0.3%。中枢位置0.3682构成远端防守参考，距离现价约3.7%。S1价位0.3534提供更深层级流动性参考，距离现价约7.6%。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Backpack 的价格预测

Backpack（BP）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，BP 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Backpack (BP) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Backpack 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Backpack 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Backpack 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 BP 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Backpack

准备好开始使用 Backpack 了吗？在 MEXC 购买 BP 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Backpack 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Backpack (BP) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Backpack 将立即存入您的钱包。
Backpack (BP) 购买教程

Backpack 能做什么？

拥有 Backpack 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Backpack (BP) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Backpack (BP)

Backpack Exchange is a fully regulated global cryptocurrency exchange building an innovative, easy-to-use and compliant trading platform.

Backpack资源

要更深入地了解 Backpack，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Backpack网站
区块查询

类别 :

Base EcosystemCentralized Exchange (CEX) TokenDog-Themed

人们还问：关于Backpack的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:38:15 (UTC+8)

Backpack（BP）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Backpack 的更多信息

BPUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 BP。在 MEXC 上探索 BPUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Backpack (BP) 市场

探索现货和合约市场，查看 Backpack 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
BP/USDC
$0.3792
$0.3792$0.3792
-2.86%
139.48K (USDT)
BP/USDT
$0.3796
$0.3796$0.3796
-2.76%
194.87K (USDT)

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$0.28493$0.28493

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$0.0002663$0.0002663

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ZKcandy

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$1.7212$1.7212

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Tutorial

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$0.043028$0.043028

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Epic Chain

EPIC

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$0.3525$0.3525

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Cash Cat

CASHCAT

$0.15708
$0.15708$0.15708

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免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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