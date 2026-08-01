AIVIVE 今日价格

AIVIVE (AVV) 今日实时价格为 $ 0,009343，过去 24 小时内变化了 0,09%。当前 AVV 兑 USD 的汇率为 $ 0,009343 每 AVV。

AIVIVE 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- AVV。过去 24 小时内，AVV 的交易价格在 $ 0,009287（低点）和 $ 0,009402（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，AVV 在过去一小时内波动了 -0,18%，过去7 天内波动了 +1,48%。过去一天，总交易量达到 $ 78.73K。

AIVIVE（AVV）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 78.73K$ 78.73K $ 78.73K 完全稀释市值 $ 93,43M$ 93,43M $ 93,43M 流通量 ---- -- 总供应量 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 所属公链 SOL

AIVIVE 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 78.73K。AVV 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 93,43M。