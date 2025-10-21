PlaysOut（PLAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02796 24H最低价 $ 0.03122 24H最高价 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） +1.36% 漲跌幅（7D） +4.14%

PlaysOut（PLAY）当前实时价格为 $ 0.02892。过去 24 小时内，PLAY 的交易价格在 $ 0.02796 至 $ 0.03122 之间波动，市场活跃度显著。PLAY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，PLAY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +1.36%，过去 7 天内累计变动为 +4.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PlaysOut（PLAY）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 132.14K 完全稀释市值 $ 144.60M 流通量 ---- 总供应量 5,000,000,000 所属公链 BASE

PlaysOut 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 132.14K。PLAY 的流通量为 --，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 144.60M。