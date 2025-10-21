PlaysOut 当前实时价格为 0.02892 USD。跟踪 PLAY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PLAY 价格趋势。PlaysOut 当前实时价格为 0.02892 USD。跟踪 PLAY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PLAY 价格趋势。

更多关于 PLAY

PLAY 价格信息

PLAY 币种官网

PLAY 代币经济

PLAY 价格预测

PLAY 价格历史

PLAY 购买指南

PLAY 兑换法币计算

PLAY 现货

PLAY U本位合约

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

PlaysOut 图标

PlaysOut实时价格 (PLAY)

1 PLAY 兑换为 USD 的实时价格：

$0.02886
$0.02886$0.02886
+1.36%1D
USD
PlaysOut (PLAY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:16:59 (UTC+8)

PlaysOut（PLAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.02796
$ 0.02796$ 0.02796
24H最低价
$ 0.03122
$ 0.03122$ 0.03122
24H最高价

$ 0.02796
$ 0.02796$ 0.02796

$ 0.03122
$ 0.03122$ 0.03122

--
----

--
----

-0.14%

+1.36%

+4.14%

+4.14%

PlaysOut（PLAY）当前实时价格为 $ 0.02892。过去 24 小时内，PLAY 的交易价格在 $ 0.02796$ 0.03122 之间波动，市场活跃度显著。PLAY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，PLAY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +1.36%，过去 7 天内累计变动为 +4.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PlaysOut（PLAY）市场信息

--
----

$ 132.14K
$ 132.14K$ 132.14K

$ 144.60M
$ 144.60M$ 144.60M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

PlaysOut 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 132.14K。PLAY 的流通量为 --，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 144.60M

PlaysOut（PLAY）价格历史 USD

跟踪 PlaysOut 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0003872+1.36%
30天$ -0.00895-23.64%
60天$ -0.01102-27.60%
90天$ +0.02392+478.40%
PlaysOut 今日价格变化

今天，PLAY 记录了 $ +0.0003872 (+1.36%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

PlaysOut 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00895 (-23.64%)，显示了该代币在短期内的表现。

PlaysOut 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PLAY 的变化为 $ -0.01102 (-27.60%)，从而更广泛地了解其表现。

PlaysOut 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.02392 (+478.40%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 PlaysOut（PLAY）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 PlaysOut 价格历史页面

什么是PlaysOut (PLAY)

PlaysOut 是高性能发布基础架构，赋能嵌入式游戏的未来。它专为超级应用时代打造，使开发者能够通过单一无缝集成在全球范围内发布和扩展数千款小游戏。通过将高流量应用转变为交互式游戏环境，PlaysOut 能够提升用户参与度、留存率和变现能力。其开放、可互操作的架构连接了 Web2 和 Web3，支持生态系统协作，并提供无摩擦或无碎片化系统的下一代数字体验。PlaysOut 是互动娱乐的增长引擎，每一次点击都能释放价值，每款游戏都能推动链上经济的发展。

PlaysOut在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 PlaysOut 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PLAY 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 PlaysOut 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 PlaysOut 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

PlaysOut 价格预测 (USD)

PlaysOut（PLAY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 PlaysOut（PLAY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 PlaysOut 的长期和短期价格预测。

现在就查看 PlaysOut 价格预测

PlaysOut（PLAY）代币经济

了解 PlaysOut（PLAY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PLAY 代币的完整经济学

如何购买PlaysOut (PLAY)

正在寻找如何购买 PlaysOut？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买PlaysOut。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PLAY 兑换为当地货币

1 PlaysOut（PLAY） to VND
761.0298
1 PlaysOut（PLAY） to AUD
A$0.0442476
1 PlaysOut（PLAY） to GBP
0.02169
1 PlaysOut（PLAY） to EUR
0.0248712
1 PlaysOut（PLAY） to USD
$0.02892
1 PlaysOut（PLAY） to MYR
RM0.1220424
1 PlaysOut（PLAY） to TRY
1.2149292
1 PlaysOut（PLAY） to JPY
¥4.42476
1 PlaysOut（PLAY） to ARS
ARS$42.8444016
1 PlaysOut（PLAY） to RUB
2.3341332
1 PlaysOut（PLAY） to INR
2.5400436
1 PlaysOut（PLAY） to IDR
Rp481.9998072
1 PlaysOut（PLAY） to PHP
1.6981824
1 PlaysOut（PLAY） to EGP
￡E.1.3739892
1 PlaysOut（PLAY） to BRL
R$0.1555896
1 PlaysOut（PLAY） to CAD
C$0.0401988
1 PlaysOut（PLAY） to BDT
3.538362
1 PlaysOut（PLAY） to NGN
42.1572624
1 PlaysOut（PLAY） to COP
$112.0927632
1 PlaysOut（PLAY） to ZAR
R.0.497424
1 PlaysOut（PLAY） to UAH
1.2143508
1 PlaysOut（PLAY） to TZS
T.Sh.71.4072396
1 PlaysOut（PLAY） to VES
Bs6.13104
1 PlaysOut（PLAY） to CLP
$27.27156
1 PlaysOut（PLAY） to PKR
Rs8.1808896
1 PlaysOut（PLAY） to KZT
15.5482596
1 PlaysOut（PLAY） to THB
฿0.9439488
1 PlaysOut（PLAY） to TWD
NT$0.8918928
1 PlaysOut（PLAY） to AED
د.إ0.1061364
1 PlaysOut（PLAY） to CHF
Fr0.0228468
1 PlaysOut（PLAY） to HKD
HK$0.2244192
1 PlaysOut（PLAY） to AMD
֏11.0465724
1 PlaysOut（PLAY） to MAD
.د.م0.2663532
1 PlaysOut（PLAY） to MXN
$0.532128
1 PlaysOut（PLAY） to SAR
ريال0.1081608
1 PlaysOut（PLAY） to ETB
Br4.420422
1 PlaysOut（PLAY） to KES
KSh3.7246068
1 PlaysOut（PLAY） to JOD
د.أ0.02050428
1 PlaysOut（PLAY） to PLN
0.1052688
1 PlaysOut（PLAY） to RON
лв0.1263804
1 PlaysOut（PLAY） to SEK
kr0.2715588
1 PlaysOut（PLAY） to BGN
лв0.0485856
1 PlaysOut（PLAY） to HUF
Ft9.701214
1 PlaysOut（PLAY） to CZK
0.604428
1 PlaysOut（PLAY） to KWD
د.ك0.00884952
1 PlaysOut（PLAY） to ILS
0.0948576
1 PlaysOut（PLAY） to BOB
Bs0.1992588
1 PlaysOut（PLAY） to AZN
0.049164
1 PlaysOut（PLAY） to TJS
SM0.2692452
1 PlaysOut（PLAY） to GEL
0.0783732
1 PlaysOut（PLAY） to AOA
Kz26.4591972
1 PlaysOut（PLAY） to BHD
.د.ب0.01087392
1 PlaysOut（PLAY） to BMD
$0.02892
1 PlaysOut（PLAY） to DKK
kr0.1856664
1 PlaysOut（PLAY） to HNL
L0.7585716
1 PlaysOut（PLAY） to MUR
1.3164384
1 PlaysOut（PLAY） to NAD
$0.5008944
1 PlaysOut（PLAY） to NOK
kr0.2892
1 PlaysOut（PLAY） to NZD
$0.0500316
1 PlaysOut（PLAY） to PAB
B/.0.02892
1 PlaysOut（PLAY） to PGK
K0.1231992
1 PlaysOut（PLAY） to QAR
ر.ق0.1052688
1 PlaysOut（PLAY） to RSD
дин.2.9154252
1 PlaysOut（PLAY） to UZS
soʻm348.4336548
1 PlaysOut（PLAY） to ALL
L2.4029628
1 PlaysOut（PLAY） to ANG
ƒ0.0517668
1 PlaysOut（PLAY） to AWG
ƒ0.0517668
1 PlaysOut（PLAY） to BBD
$0.05784
1 PlaysOut（PLAY） to BAM
KM0.0485856
1 PlaysOut（PLAY） to BIF
Fr85.05372
1 PlaysOut（PLAY） to BND
$0.0373068
1 PlaysOut（PLAY） to BSD
$0.02892
1 PlaysOut（PLAY） to JMD
$4.6306704
1 PlaysOut（PLAY） to KHR
116.1444552
1 PlaysOut（PLAY） to KMF
Fr12.26208
1 PlaysOut（PLAY） to LAK
628.6956396
1 PlaysOut（PLAY） to LKR
රු8.7688332
1 PlaysOut（PLAY） to MDL
L0.4942428
1 PlaysOut（PLAY） to MGA
Ar130.27014
1 PlaysOut（PLAY） to MOP
P0.2310708
1 PlaysOut（PLAY） to MVR
0.442476
1 PlaysOut（PLAY） to MWK
MK50.034492
1 PlaysOut（PLAY） to MZN
MT1.847988
1 PlaysOut（PLAY） to NPR
रु4.0542948
1 PlaysOut（PLAY） to PYG
203.65464
1 PlaysOut（PLAY） to RWF
Fr41.90508
1 PlaysOut（PLAY） to SBD
$0.2383008
1 PlaysOut（PLAY） to SCR
0.4008312
1 PlaysOut（PLAY） to SRD
$1.1489916
1 PlaysOut（PLAY） to SVC
$0.2524716
1 PlaysOut（PLAY） to SZL
L0.5008944
1 PlaysOut（PLAY） to TMT
m0.1015092
1 PlaysOut（PLAY） to TND
د.ت0.08485128
1 PlaysOut（PLAY） to TTD
$0.1957884
1 PlaysOut（PLAY） to UGX
Sh100.41024
1 PlaysOut（PLAY） to XAF
Fr16.31088
1 PlaysOut（PLAY） to XCD
$0.078084
1 PlaysOut（PLAY） to XOF
Fr16.31088
1 PlaysOut（PLAY） to XPF
Fr2.94984
1 PlaysOut（PLAY） to BWP
P0.41211
1 PlaysOut（PLAY） to BZD
$0.05784
1 PlaysOut（PLAY） to CVE
$2.7419052
1 PlaysOut（PLAY） to DJF
Fr5.11884
1 PlaysOut（PLAY） to DOP
$1.8500124
1 PlaysOut（PLAY） to DZD
د.ج3.7636488
1 PlaysOut（PLAY） to FJD
$0.0656484
1 PlaysOut（PLAY） to GNF
Fr251.4594
1 PlaysOut（PLAY） to GTQ
Q0.2209488
1 PlaysOut（PLAY） to GYD
$6.0410988
1 PlaysOut（PLAY） to ISK
kr3.52824

PlaysOut资源

要更深入地了解 PlaysOut，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方PlaysOut网站
区块查询

人们还问：关于PlaysOut的其他问题

PlaysOut（PLAY）今日价格是多少？
PLAY 实时价格为 0.02892 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PLAY 兑 USD 的价格是多少？
当前 PLAY 兑 USD 的价格为 $ 0.02892。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
PlaysOut 的市值是多少？
PLAY 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PLAY 的流通供应量是多少？
PLAY 的流通供应量为 -- USD
PLAY 的历史最高价（ATH）是多少？
PLAY 的历史最高价是 -- USD
PLAY 的历史最低价（ATL）是多少？
PLAY 的历史最低价是 -- USD
PLAY 的交易量是多少？
PLAY 的 24 小时实时交易量为 $ 132.14K USD
PLAY 今年会涨吗？
PLAY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PLAY 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:16:59 (UTC+8)

PlaysOut（PLAY）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

PLAY 兑 USD 计算器

数量

PLAY
PLAY
USD
USD

1 PLAY = 0.02892 USD

交易 PLAY

PLAY/USDT
$0.02886
$0.02886$0.02886
+1.33%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,444.20
$114,444.20$114,444.20

+0.65%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,161.31
$4,161.31$4,161.31

+2.11%

Ping 图标

Ping

PING

$0.04000
$0.04000$0.04000

+0.25%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.3278
$5.3278$5.3278

-14.62%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.06
$200.06$200.06

+0.25%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,161.31
$4,161.31$4,161.31

+2.11%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,444.20
$114,444.20$114,444.20

+0.65%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.06
$200.06$200.06

+0.25%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6548
$2.6548$2.6548

+0.53%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20552
$0.20552$0.20552

+1.21%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0158
$0.0158$0.0158

-73.66%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000095
$0.000000000000095$0.000000000000095

+30.13%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010219
$0.010219$0.010219

-12.04%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015011
$0.000000000000000000015011$0.000000000000000000015011

+1,898.80%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000016
$0.000000000000016$0.000000000000016

+220.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003463
$0.0003463$0.0003463

+73.75%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.14962
$0.14962$0.14962

+56.78%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000081
$0.0000000000000000000081$0.0000000000000000000081

+42.10%