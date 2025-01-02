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Jester 价格 (JEST)

USD

Jester (JEST) 实时价格图表

$1.77
$1.77$1.77
+10.90%(1D)

今天 Jester (JEST) 的价格

今天 Jester (JEST) 的实时价格为 1.77 USD。目前其市值为 $ 1.76M USD。JEST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jester 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.80K USD
- Jester 当天价格变化为 +10.97%
- 其循环供应量为 995.00K USD

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Jester (JEST) 价格表现 USD

今天内，Jester 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.175122
在过去30天内，Jester 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1919681820
在过去60天内，Jester 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0438922830
在过去90天内，Jester 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.1129870883389845

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.175122+10.97%
30天$ -0.1919681820-10.84%
60天$ +0.0438922830+2.48%
90天$ -1.1129870883389845-38.60%

Jester (JEST) 价格分析

Jester 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 1.78
$ 1.78$ 1.78

$ 15.79
$ 15.79$ 15.79

-0.20%

+10.97%

+38.08%

Jester (JEST) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

$ 7.80K
$ 7.80K$ 7.80K

995.00K
995.00K 995.00K

什么是Jester (JEST)

Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience.

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Jester (JEST) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Jester (JEST) 的其他问题

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JEST 兑换为当地货币

1 JEST 兑换 AUD
A$2.832
1 JEST 兑换 GBP
1.416
1 JEST 兑换 EUR
1.6992
1 JEST 兑换 USD
$1.77
1 JEST 兑换 MYR
RM7.9119
1 JEST 兑换 TRY
62.4987
1 JEST 兑换 JPY
¥278.3325
1 JEST 兑换 RUB
197.355
1 JEST 兑换 INR
151.7598
1 JEST 兑换 IDR
Rp28,548.3831
1 JEST 兑换 PHP
102.5184
1 JEST 兑换 EGP
￡E.89.8452
1 JEST 兑换 BRL
R$11.2395
1 JEST 兑换 CAD
C$2.5488
1 JEST 兑换 BDT
211.515
1 JEST 兑换 NGN
2,739.9246
1 JEST 兑换 UAH
74.4462
1 JEST 兑换 VES
Bs90.27
1 JEST 兑换 PKR
Rs493.0335
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1 JEST 兑换 THB
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1 JEST 兑换 TWD
NT$58.2153
1 JEST 兑换 CHF
Fr1.593
1 JEST 兑换 HKD
HK$13.7529
1 JEST 兑换 MAD
.د.م17.877