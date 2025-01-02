Jester 价格 (JEST)
今天 Jester (JEST) 的实时价格为 1.77 USD。目前其市值为 $ 1.76M USD。JEST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jester 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.80K USD
- Jester 当天价格变化为 +10.97%
- 其循环供应量为 995.00K USD
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今天内，Jester 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.175122。
在过去30天内，Jester 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1919681820。
在过去60天内，Jester 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0438922830。
在过去90天内，Jester 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.1129870883389845。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.175122
|+10.97%
|30天
|$ -0.1919681820
|-10.84%
|60天
|$ +0.0438922830
|+2.48%
|90天
|$ -1.1129870883389845
|-38.60%
Jester 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.20%
+10.97%
+38.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience.
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|1 JEST 兑换 AUD
A$2.832
|1 JEST 兑换 GBP
￡1.416
|1 JEST 兑换 EUR
€1.6992
|1 JEST 兑换 USD
$1.77
|1 JEST 兑换 MYR
RM7.9119
|1 JEST 兑换 TRY
₺62.4987
|1 JEST 兑换 JPY
¥278.3325
|1 JEST 兑换 RUB
₽197.355
|1 JEST 兑换 INR
₹151.7598
|1 JEST 兑换 IDR
Rp28,548.3831
|1 JEST 兑换 PHP
₱102.5184
|1 JEST 兑换 EGP
￡E.89.8452
|1 JEST 兑换 BRL
R$11.2395
|1 JEST 兑换 CAD
C$2.5488
|1 JEST 兑换 BDT
৳211.515
|1 JEST 兑换 NGN
₦2,739.9246
|1 JEST 兑换 UAH
₴74.4462
|1 JEST 兑换 VES
Bs90.27
|1 JEST 兑换 PKR
Rs493.0335
|1 JEST 兑换 KZT
₸929.1261
|1 JEST 兑换 THB
฿60.6933
|1 JEST 兑换 TWD
NT$58.2153
|1 JEST 兑换 CHF
Fr1.593
|1 JEST 兑换 HKD
HK$13.7529
|1 JEST 兑换 MAD
.د.م17.877