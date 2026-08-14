JAM 今日价格

JAM (JAM) 今日实时价格为 $ 0.00627415，过去 24 小时内变化了 2.13%。当前 JAM 兑 USD 的汇率为 $ 0.00627415 每 JAM。

JAM 目前市值在 $ 1,115,039 排名第 #-，流通供应量为 147.63M JAM。过去 24 小时内，JAM 的交易价格在 $ 0.00567293（低点）和 $ 0.00642778（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.077332，而历史最低价为 $ 0.00567293。

短期表现方面，JAM 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 -12.72%。过去一天，总交易量达到 $ 2.08K。

JAM（JAM）市场信息

市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 成交量（24H） $ 2.08K$ 2.08K $ 2.08K 完全稀释市值 $ 6.27M$ 6.27M $ 6.27M 流通量 147.63M 147.63M 147.63M 总供应量 999,999,999.641655 999,999,999.641655 999,999,999.641655

JAM 的当前市值为 $ 1.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.08K。JAM 的流通量为 147.63M，总供应量是 999999999.641655，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.27M。