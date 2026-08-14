Intellex 今日价格

Intellex (ITLX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.39%。当前 ITLX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ITLX。

Intellex 目前市值在 $ 289,549 排名第 #-，流通供应量为 214.23M ITLX。过去 24 小时内，ITLX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00715794，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ITLX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.52%。过去一天，总交易量达到 $ 9.77。

Intellex（ITLX）市场信息

市值 $ 289.55K$ 289.55K $ 289.55K 成交量（24H） $ 9.77$ 9.77 $ 9.77 完全稀释市值 $ 289.55K$ 289.55K $ 289.55K 流通量 214.23M 214.23M 214.23M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Intellex 的当前市值为 $ 289.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.77。ITLX 的流通量为 214.23M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 289.55K。