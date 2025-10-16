LAB 当前实时价格为 0.17345 USD。跟踪 LAB 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 LAB 价格趋势。LAB 当前实时价格为 0.17345 USD。跟踪 LAB 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 LAB 价格趋势。

LAB实时价格 (LAB)

1 LAB 兑换为 USD 的实时价格：

$0.17345
$0.17345$0.17345
-6.58%1D
USD
LAB (LAB) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-19 23:07:09 (UTC+8)

LAB（LAB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557
24H最低价
$ 0.21775
$ 0.21775$ 0.21775
24H最高价

$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557

$ 0.21775
$ 0.21775$ 0.21775

$ 0.3786303389561445
$ 0.3786303389561445$ 0.3786303389561445

$ 0.07519297662311424
$ 0.07519297662311424$ 0.07519297662311424

+1.64%

-6.58%

+1,634.50%

+1,634.50%

LAB（LAB）当前实时价格为 $ 0.17345。过去 24 小时内，LAB 的交易价格在 $ 0.1557$ 0.21775 之间波动，市场活跃度显著。LAB 的历史最高价为 $ 0.3786303389561445，历史最低价为 $ 0.07519297662311424

从短期表现来看，LAB 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.64%，过去 24 小时内变动为 -6.58%，过去 7 天内累计变动为 +1,634.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LAB（LAB）市场信息

No.621

$ 39.96M
$ 39.96M$ 39.96M

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

$ 173.45M
$ 173.45M$ 173.45M

230.40M
230.40M 230.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.04%

BSC

LAB 的当前市值为 $ 39.96M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.75M。LAB 的流通量为 230.40M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 173.45M

LAB（LAB）价格历史 USD

跟踪 LAB 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0122169-6.58%
30天$ +0.16345+1,634.50%
60天$ +0.16345+1,634.50%
90天$ +0.16345+1,634.50%
LAB 今日价格变化

今天，LAB 记录了 $ -0.0122169 (-6.58%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

LAB 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.16345 (+1,634.50%)，显示了该代币在短期内的表现。

LAB 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，LAB 的变化为 $ +0.16345 (+1,634.50%)，从而更广泛地了解其表现。

LAB 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.16345 (+1,634.50%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 LAB（LAB）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 LAB 价格历史页面

什么是LAB (LAB)

LAB 是一個多鏈交易基礎設施，允許任何人以無與倫比的速度、精度和控制來交易、部署和分析代幣。

LAB在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 LAB 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 LAB 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 LAB 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 LAB 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

LAB 价格预测 (USD)

LAB（LAB）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 LAB（LAB）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 LAB 的长期和短期价格预测。

现在就查看 LAB 价格预测

LAB（LAB）代币经济

了解 LAB（LAB）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 LAB 代币的完整经济学

如何购买LAB (LAB)

正在寻找如何购买 LAB？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买LAB。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

LAB 兑换为当地货币

LAB资源

要更深入地了解 LAB，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方LAB网站
区块查询

人们还问：关于LAB的其他问题

LAB（LAB）今日价格是多少？
LAB 实时价格为 0.17345 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 LAB 兑 USD 的价格是多少？
当前 LAB 兑 USD 的价格为 $ 0.17345。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
LAB 的市值是多少？
LAB 的市值为 $ 39.96M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
LAB 的流通供应量是多少？
LAB 的流通供应量为 230.40M USD
LAB 的历史最高价（ATH）是多少？
LAB 的历史最高价是 0.3786303389561445 USD
LAB 的历史最低价（ATL）是多少？
LAB 的历史最低价是 0.07519297662311424 USD
LAB 的交易量是多少？
LAB 的 24 小时实时交易量为 $ 2.75M USD
LAB 今年会涨吗？
LAB 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 LAB 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-19 23:07:09 (UTC+8)

LAB（LAB）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-18 16:36:53行业动态
加密恐慌指数暂报23，仍位于极度恐慌区间
10-18 09:33:00行业动态
24小时全网爆仓升至10.2亿美元，比特币触及7月初以来最低价格
10-17 19:52:08行业动态
受两家美国银行不良贷款问题影响，全球避险需求激增
10-17 14:38:57行业动态
美股加密股普跌，MSTR跌4.35%，SOL财库股HSDT跌36.49%
10-17 08:10:00行业动态
比特币今年10月回报率暂报-4.74%，此前历史平均回报率为21.89%
10-17 04:42:12行业动态
过去24小时全网爆仓超5亿美元，主爆多单

免责声明

