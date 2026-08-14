Inspect 今日价格

Inspect (INSP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.09%。当前 INSP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 INSP。

Inspect 目前市值在 $ 39,666 排名第 #-，流通供应量为 798.37M INSP。过去 24 小时内，INSP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.398623，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，INSP 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +28.45%。过去一天，总交易量达到 --。

Inspect（INSP）市场信息

市值 $ 39.67K$ 39.67K $ 39.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 39.69K$ 39.69K $ 39.69K 流通量 798.37M 798.37M 798.37M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Inspect 的当前市值为 $ 39.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。INSP 的流通量为 798.37M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.69K。