Hund 今日价格

Hund (HUND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.35%。当前 HUND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HUND。

Hund 目前市值在 $ 89,440 排名第 #-，流通供应量为 399.98M HUND。过去 24 小时内，HUND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02825773，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HUND 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +6.80%。过去一天，总交易量达到 $ 2.94。

Hund（HUND）市场信息

市值 $ 89.44K$ 89.44K $ 89.44K 成交量（24H） $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 完全稀释市值 $ 89.44K$ 89.44K $ 89.44K 流通量 399.98M 399.98M 399.98M 总供应量 399,982,977.3558645 399,982,977.3558645 399,982,977.3558645

Hund 的当前市值为 $ 89.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.94。HUND 的流通量为 399.98M，总供应量是 399982977.3558645，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 89.44K。