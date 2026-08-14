Hatom 今日价格

Hatom (HTM) 今日实时价格为 $ 0.01559173，过去 24 小时内变化了 1.42%。当前 HTM 兑 USD 的汇率为 $ 0.01559173 每 HTM。

Hatom 目前市值在 $ 1,262,228 排名第 #-，流通供应量为 80.95M HTM。过去 24 小时内，HTM 的交易价格在 $ 0.01518361（低点）和 $ 0.01560366（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.62，而历史最低价为 $ 0.01125193。

短期表现方面，HTM 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 +2.94%。过去一天，总交易量达到 $ 1.57K。

Hatom（HTM）市场信息

市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 成交量（24H） $ 1.57K$ 1.57K $ 1.57K 完全稀释市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 流通量 80.95M 80.95M 80.95M 总供应量 100,006,500.0 100,006,500.0 100,006,500.0

Hatom 的当前市值为 $ 1.26M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.57K。HTM 的流通量为 80.95M，总供应量是 100006500.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.56M。