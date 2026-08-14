FITTED 今日价格

FITTED (FITTED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 18.64%。当前 FITTED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FITTED。

FITTED 目前市值在 $ 44,681 排名第 #-，流通供应量为 999.96M FITTED。过去 24 小时内，FITTED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FITTED 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -7.81%。过去一天，总交易量达到 --。

FITTED（FITTED）市场信息

市值 $ 44.68K$ 44.68K $ 44.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 44.68K$ 44.68K $ 44.68K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,962,600.2750975 999,962,600.2750975 999,962,600.2750975

FITTED 的当前市值为 $ 44.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FITTED 的流通量为 999.96M，总供应量是 999962600.2750975，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.68K。