FISH2 今日价格

FISH2 (FISH2) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.51%。当前 FISH2 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FISH2。

FISH2 目前市值在 $ 11,936.99 排名第 #-，流通供应量为 999.35M FISH2。过去 24 小时内，FISH2 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FISH2 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -6.29%。过去一天，总交易量达到 --。

FISH2（FISH2）市场信息

市值 $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K 流通量 999.35M 999.35M 999.35M 总供应量 999,351,843.801489 999,351,843.801489 999,351,843.801489

FISH2 的当前市值为 $ 11.94K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FISH2 的流通量为 999.35M，总供应量是 999351843.801489，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.94K。