Fidelity Digital Dollar 今日价格

Fidelity Digital Dollar (FIDD) 今日实时价格为 $ 0.999324，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 FIDD 兑 USD 的汇率为 $ 0.999324 每 FIDD。

Fidelity Digital Dollar 目前市值在 $ 49,057,120 排名第 #-，流通供应量为 49.09M FIDD。过去 24 小时内，FIDD 的交易价格在 $ 0.99909（低点）和 $ 1.001（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.011，而历史最低价为 $ 0.994161。

短期表现方面，FIDD 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 -0.03%。过去一天，总交易量达到 $ 8.68M。

Fidelity Digital Dollar（FIDD）市场信息

市值 $ 49.06M$ 49.06M $ 49.06M 成交量（24H） $ 8.68M$ 8.68M $ 8.68M 完全稀释市值 $ 49.06M$ 49.06M $ 49.06M 流通量 49.09M 49.09M 49.09M 总供应量 49,090,304.98 49,090,304.98 49,090,304.98

Fidelity Digital Dollar 的当前市值为 $ 49.06M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.68M。FIDD 的流通量为 49.09M，总供应量是 49090304.98，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.06M。