FIDEL 今日价格

FIDEL (FIDEL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 12.66%。当前 FIDEL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FIDEL。

FIDEL 目前市值在 $ 24,577 排名第 #-，流通供应量为 945.28M FIDEL。过去 24 小时内，FIDEL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00100894，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FIDEL 在过去一小时内波动了 -0.27%，过去7 天内波动了 -10.82%。过去一天，总交易量达到 --。

FIDEL（FIDEL）市场信息

市值 $ 24.58K$ 24.58K $ 24.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.58K$ 24.58K $ 24.58K 流通量 945.28M 945.28M 945.28M 总供应量 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158

FIDEL 的当前市值为 $ 24.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FIDEL 的流通量为 945.28M，总供应量是 945283662.7035158，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.58K。